L'epatite E è causata da un virus a RNA trasmesso per via oro-fecale e provoca sintomi tipici dell'epatite virale, tra cui inappetenza, malessere, e ittero. L'epatite fulminante e la morte sono rare, tranne che durante la gravidanza. La diagnosi viene effettuata tramite test anticorpale. Il trattamento è di supporto a meno che non si sviluppi un'infezione cronica.

(Vedi anche Cause di epatite e Panoramica sulle epatiti virali acute.)

Ci sono 4 genotipi del virus dell'epatite E. Tutti possono causare un'epatite virale acuta.

I genotipi 1 e 2 di solito causano epidemie trasmesse attraverso l'acqua correlate alla contaminazione fecale della fornitura d'acqua e alla trasmissione oro-fecale da persona a persona. Focolai si sono riscontrati in Cina, India, Messico, Pakistan, Perù, Russia e in Africa centrale e settentrionale. Queste epidemie hanno caratteristiche epidemiologiche simili a quelle associate alle epidemie del virus dell'epatite A. Si possono verificare anche casi sporadici. Non si sono verificate epidemie negli Stati Uniti o nell'Europa occidentale. La maggior parte dei casi nelle aree con strutture sanitarie adeguate ed efficaci si verifica nei viaggiatori di ritorno da una zona senza tali strutture sanitarie, ma sono stati segnalati casi sporadici non associati al viaggio.

I genotipi 3 e 4 tipicamente causano casi sporadici, piuttosto che epidemie. La trasmissione è di origine alimentare e può coinvolgere il mangiare carne cruda o poco cotta; i casi sono stati associati al consumo di carne di maiale, di cervo, e di frutti di mare.

In origine non si riteneva che il virus dell'epatite E potesse causare epatite cronica, cirrosi o determinare lo stato di portatore cronico; è stato in seguito dimostrata la presenza di epatite E cronica da genotipo 3 esclusivamente in pazienti immunocompromessi (sottoposti a trapianti d'organo, chemioterapia per patologie oncologiche, e affetti da AIDS) (1).

Riferimento 1. World Health Organization (WHO): Hepatitis E. Accessed June 21, 2024.

Sintomatologia dell'epatite E Manifestazioni tipiche di epatite virale sono: inappetenza, malessere, nausea e vomito e febbre, seguite da ittero. L'epatite E può essere grave, in particolare nelle donne in gravidanza; in esse, il rischio di epatite fulminante e di morte è aumentato.

Diagnosi dell'epatite E Ricerca degli anticorpi IgM (ove disponibili) Durante la fase diagnostica iniziale di una epatite acuta, l'epatite virale deve essere differenziata dalle altre patologie che provocano ittero (vedi figura Approccio semplificato a una possibile epatite virale acuta). Se si sospetta un'epatite virale acuta, vengono eseguiti i seguenti esami per lo screening dei virus dell'epatite A, B e C: Anticorpi IgM contro il virus dell'epatite A (IgM anti-epatite A)

Antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg)

Anticorpi IgM anti-core dell'epatite B (IgM anti-HBc)

Anticorpi contro il virus dell'epatite C (anti-epatite C) e la PCR (Polymerase Chain Reaction) dell'epatite C RNA (HCV RNA) Se gli esami per l'epatite A, B e C sono negativi ma il paziente presenta manifestazioni tipiche di un'epatite virale e ha viaggiato recentemente in un'area endemica, devono essere misurati, se l'esame è disponibile, gli anticorpi IgM anti-epatite E.

Trattamento dell'epatite E Terapia di supporto

Per l'epatite E cronica, possibilmente ribavirina Nessun trattamento attenua l'epatite acuta virale, compresa l'epatite E. Studi preliminari suggeriscono che la ribavirina, somministrata per 12 settimane, ha efficacia antivirale nel trattamento dell'epatite E cronica (1). L'alcol deve essere evitato perché può aumentare il danno epatico. Le limitazioni della dieta o dell'attività fisica, compreso il riposo a letto generalmente prescritto, non hanno alcuna base scientifica. I casi di epatite virale devono essere riportati all'Ufficio di Igiene locale o nazionale. Riferimento relativo al trattamento 1. Khuroo MS, Khuroo MS: Hepatitis E: an emerging global disease - From discovery towards control and cure. J Viral Hepat 23(2):68-79, 2016. doi: 10.1111/jvh.12445

Prevenzione dell'epatite E Una buona igiene personale e precauzioni universali standard possono prevenire la trasmissione oro-fecale dell'epatite E. Bollire l'acqua sembra ridurre il rischio di infezione. Poiché la trasmissione da persona a persona è rara, l'isolamento dei pazienti infetti non è indicato. Un vaccino per l'epatite E è ora disponibile in Cina; non è disponibile negli Stati Uniti. Il vaccino sembra avere circa il 95% di efficacia nel prevenire l'infezione sintomatica nei maschi ed è sicuro. Efficacia in altri gruppi, durata della protezione ed efficacia nella prevenzione dell'infezione asintomatica sono sconosciute.