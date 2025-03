L'epatite D è causata da un virus a RNA difettivo (agente delta) che si può replicare solamente in presenza del virus dell'epatite B. Si verifica raramente come una coinfezione da epatite B acuta o come una superinfezione nell'epatite B cronica.

(Vedi anche Cause di epatite, Panoramica sulle epatiti virali acute e Panoramica sulle epatiti croniche.)

L'epatite D è di solito trasmessa per via parenterale o per contatto mucosale con sangue o liquidi corporei infetti. Gli epatociti infettati contengono le particelle delta rivestite dall'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg).

La prevalenza del virus dell'epatite D varia molto dal punto di vista geografico, con sacche endemiche in diverse nazioni. I tossicodipendenti per via parenterale sono a rischio relativamente alto, ma il virus dell'epatite D, a differenza del virus dell'epatite B, non ha ampiamente permeato la comunità degli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini.

Sintomatologia dell'epatite D L'infezione da epatite D acuta si manifesta in genere come Infezione acuta da virus dell'epatite B insolitamente grave (coinfezione)

Un'esacerbazione acuta nei portatori cronici di virus dell'epatite B (superinfezione)

Un corso relativamente aggressivo di un'infezione cronica da virus dell'epatite B

Diagnosi dell'epatite D Test sierologici Durante la fase diagnostica iniziale di una epatite acuta, l'epatite virale deve essere differenziata dalle altre patologie che provocano ittero (vedi figura Approccio diagnostico semplificato a una possibile epatite virale acuta). Se si sospetta un'epatite virale acuta, vengono eseguiti i seguenti esami per lo screening dei virus dell'epatite A, B e C: Anticorpi IgM contro il virus dell'epatite A (IgM anti-epatite A)

Antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg)

Anticorpi IgM anti-core dell'epatite B (IgM anti-HBc)

Anticorpi contro il virus dell'epatite C (anti-epatite C) e la PCR (Polymerase Chain Reaction) dell'epatite C RNA (HCV RNA) Se i test sierologici per l'epatite B confermano l'infezione e le manifestazioni cliniche sono gravi, deve essere misurato il titolo degli anticorpi anti-epatite D. L'anti-epatite D implica un'infezione attiva. Può non essere rilevabile per settimane dopo la malattia acuta.

Trattamento dell'epatite D Terapia di supporto Nessun trattamento attenua l'epatite acuta virale, compresa l'epatite D. L'alcol deve essere evitato perché può aumentare il danno epatico. Le limitazioni della dieta o dell'attività fisica, compreso il riposo a letto generalmente prescritto, non hanno alcuna base scientifica. L'unico farmaco largamente raccomandato per il trattamento dell'epatite D cronica è l'interferone alfa, sebbene l'interferone alfa pegilato sia probabilmente altrettanto efficace. Si raccomanda il trattamento per 1 anno, anche se non è stato stabilito se i cicli di trattamento più lunghi siano più efficaci. Il bulevirtide è disponibile per il trattamento dell'epatite D in Europa. L'epatite D viene trattata anche nell'ambito degli studi clinici. L'epatite B deve essere trattata indipendentemente dall'epatite D.

Prevenzione dell'epatite D Non esistono sostanze utili per l'immunoprofilassi dell'epatite D. Tuttavia, la prevenzione dell'infezione da virus dell'epatite B previene l'infezione da virus dell'epatite D.