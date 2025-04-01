Infezione neonatale da virus dell'epatite B (HBV)

Le donne in gravidanza devono essere testate per l'HBsAg durante una precoce visita prenatale. Se i test non vengono eseguiti in quel momento, devono essere testate al momento del ricovero in ospedale per il parto. Alcune donne HBsAg-positive vengono trattate con terapia antivirale (tenofovir disoproxil fumarato o tenofovir alafenamide) durante il terzo trimestre, il che può prevenire la trasmissione perinatale dell'HBV (1).

I neonati la cui madre è nota per essere HBsAg-positiva o in cui la madre ha altre evidenze di infezione da HBV (p. es., presenza di DNA di HBV, positività per HBeAg o infezione cronica nota da HBV) devono ricevere entro 12 h dalla nascita: 1 dose IM di immunoglobuline anti-epatite B (HBIG) e la prima dose della serie di IM vaccino ricombinante anti-HBV (HBIG e la prima dose di vaccino anti-HBV vengono somministrate contemporaneamente ma in siti di iniezione diversi) (2). La serie di vaccini per il virus dell'epatite B viene poi completata, la seconda dose viene somministrata da 1 a 2 mesi, e la terza dose viene somministrata da 6 a 18 mesi dopo la prima. Se il neonato pesa < 2 kg, la prima dose di vaccino può essere meno efficace, quindi il neonato deve ricevere 3 dosi aggiuntive di vaccino a partire da 1 o 2 mesi dopo la nascita, secondo le indicazioni del produttore.

I test per HBsAg e anti-HBs a 9-12 mesi (o 1-2 mesi dopo il completamento della vaccinazione) sono raccomandati per tutti i bambini nati da madri HBsAg-positive (3).

Ai neonati le cui madri hanno uno stato HBsAg non noto al momento del parto deve essere somministrata la prima dose di vaccino entro 12 h dalla nascita. Per i neonati < 2 kg, la prima dose viene somministrata in concomitanza con immunoglobuline antiepatite B (HBIG) in un sito diverso. Per i lattanti ≥ 2 kg e le cui madri possono essere testate per l'HBsAg e per i quali è assicurato il follow-up, le immunoglobuline antiepatite B possono essere ritardate fino a 7 giorni e somministrate se la madre risulta positiva all'HBsAg.

I neonati le cui madri sono documentate come HBsAg-negative devono ricevere la prima dose di vaccino HBV entro 24 ore dalla nascita se sono clinicamente stabili e pesano ≥ 2 kg. Per i neonati < 2 kg, 1 dose di vaccino deve essere somministrata all'età di 1 mese o prima della dimissione ospedaliera (4).

(Vedi anche the Center for Disease Control and Prevention's hepatitis B vaccination notes.)

Non è raccomandato separare un neonato dalla madre HBsAg-positiva, e l'allattamento al seno non sembra aumentare il rischio di trasmissione post-partum del virus dell'epatite B, soprattutto se sono state somministrate le immunoglobuline antiepatite B e il vaccino del virus dell'epatite B (1). Se una paziente che allatta presenta sanguinamento dei capezzoli, il latte deve essere eliminato dal seno interessato continuando ad allattare o estrarre il latte dall'altro seno fino alla guarigione del capezzolo sanguinante per prevenire l'esposizione diretta del neonato al sangue (5).