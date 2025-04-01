Infezione neonatale da virus dell'epatite B (HBV)

L'infezione neonatale da virus dell'epatite B di solito viene acquisita durante il parto ed è tipicamente asintomatica, ma può provocare una malattia cronica subclinica nella tarda infanzia o nell'età adulta. L'infezione sintomatica causa ittero, letargia, rallentamento della crescita e del peso (precedentemente denominato difficoltà di accrescimento), distensione addominale e feci cretacee. La diagnosi viene posta mediante sierologia. Raramente, una malattia grave può causare un'insufficienza epatica acuta che richiede un trapianto di fegato. Una malattia meno grave viene trattata con terapia di supporto. L'immunizzazione attiva e passiva aiuta a prevenire la trasmissione verticale.
(Vedi anche Panoramica sulle epatiti virali acute negli adulti e Panoramica sulle infezioni neonatali.)
Il virus dell'epatite B (HBV) è l'unica forma riconosciuta di epatite virale che causa epatite neonatale. L'infezione neonatale con altri virus (p. es., citomegalovirus, virus dell'herpes simplex) può causare un'infiammazione epatica insieme ad altre manifestazioni cliniche.
Eziologia dell'infezione neonatale da virus dell'epatite B
L'infezione da virus dell'epatite B (HBV) si verifica durante il parto da una madre infetta. Il rischio di trasmissione è del 70-90% delle donne sieropositive per l'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg) e per l'antigene e dell'epatite B (HBeAg, vedi Sierologia) al momento del parto. Le donne prive dell'antigene e trasmettono l'infezione solo nel 5-20% dei casi (1).
La trasmissione del virus dell'epatite B da madre a neonato deriva, in primo luogo, da microtrasfusioni materno-fetali durante il travaglio o dal contatto con fluidi vaginali infetti. La trasmissione transplacentare è identificata in < 2% delle infezioni. La trasmissione post-partum si verifica raramente attraverso l'esposizione a sangue materno infetto, saliva, feci, urine o latte materno. Fino al 90% dei neonati infettati in epoca perinatale sviluppa infezione cronica, e l'infezione da virus dell'epatite B acquisita nel periodo perinatale può essere un importante serbatoio virale in alcune comunità (1).
Riferimento relativo all'eziologia
1. Wong F, Pai R, Van Schalkwyk J, Yoshida EM. Hepatitis B in pregnancy: a concise review of neonatal vertical transmission and antiviral prophylaxis. Ann Hepatol. 2014;13(2):187-195.
Sintomatologia dell'infezione neonatale da virus dell'epatite B
La maggior parte dei neonati con infezione da virus dell'epatite B è asintomatica ma sviluppa un'infezione cronica e subclinica caratterizzata da persistente antigenemia dell'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg) e da transaminasi variabilmente elevate. Molti neonati da donne con epatite B acuta durante la gravidanza sono di basso peso alla nascita, indipendentemente dal fatto che siano infetti.
Non frequentemente, i neonati infetti sviluppano epatite B sintomatica, acuta, che è di solito lieve e autolimitante. Sviluppano ittero, letargia, rallentamento della crescita e del peso, distensione addominale e feci cretacee.
Occasionalmente, l'infezione è grave, con epatomegalia, ascite e iperbilirubinemia coniugata.
Raramente la malattia è fulminante e persino fatale. La malattia fulminante è più frequente nei neonati le cui madri sono portatrici croniche di epatite B.
Diagnosi dell'infezione neonatale da virus dell'epatite B
Test sierologici
Test di laboratorio (HBsAg, HBeAg, anticorpi anti-e, quantificazione del DNA di HBV, emocromo completo con piastrine, test di funzionalità epatica)
Ecografia epatica
La diagnosi di infezione neonatale da virus dell'epatite B si effettua tramite test sierologici, compresa la misurazione di antigene di superficie dell'epatite B, antigene e del virus dell'epatite B (HBeAg), anticorpi per l'antigene e dell'epatite B e la quantificazione del DNA del virus dell'epatite B nel sangue. Altri esami iniziali comprendono l'emocromo con formula con la conta delle piastrine, livelli di alanina aminotransferasi (ALT) e di alfa-fetoproteina ed ecografia epatica.
L'anamnesi familiare di cancro al fegato o di malattia epatica è rilevante a causa del rischio a lungo termine di carcinoma epatocellulare. Se il test suggerisce l'infezione da virus dell'epatite B, si consiglia la consultazione con un epatologo pediatra.
Trattamento dell'infezione neonatale da virus dell'epatite B
Terapia di supporto
Talvolta nucleosidi (previo consulto con un epatologo pediatrico)
Sono necessari il trattamento sintomatico ed una nutrizione adeguata. Né i corticosteroidi né le immunoglobuline specifiche per l'epatite B sono utili per il trattamento dell'infezione acuta. Nessuna terapia riduce la probabilità di sviluppare un'epatite subclinica cronica, una volta acquisita l'infezione.
Tutti i bambini con infezione cronica da virus dell'epatite B devono essere immunizzati con un vaccino contro l'epatite A.
I bambini con infezione cronica da HBV possono trarre beneficio da nucleosidi o analoghi nucleotidici, ma questi devono essere utilizzati solo previo consulto con un epatologo pediatrico.
Raramente, una malattia grave può richiedere un trapianto di fegato.
Prognosi dell'infezione neonatale da virus dell'epatite B
La prognosi a lungo termine non è prevedibile. Tuttavia, l'infezione cronica da HBV all'inizio della vita aumenta il rischio di successive malattie del fegato, tra cui epatite cronica, cirrosi, malattia epatica allo stadio terminale e carcinoma epatocellulare.
Prevenzione dell'infezione neonatale da virus dell'epatite B (HBV)
Le donne in gravidanza devono essere testate per l'HBsAg durante una precoce visita prenatale. Se i test non vengono eseguiti in quel momento, devono essere testate al momento del ricovero in ospedale per il parto. Alcune donne HBsAg-positive vengono trattate con terapia antivirale (tenofovir disoproxil fumarato o tenofovir alafenamide) durante il terzo trimestre, il che può prevenire la trasmissione perinatale dell'HBV (1).
I neonati la cui madre è nota per essere HBsAg-positiva o in cui la madre ha altre evidenze di infezione da HBV (p. es., presenza di DNA di HBV, positività per HBeAg o infezione cronica nota da HBV) devono ricevere entro 12 h dalla nascita: 1 dose IM di immunoglobuline anti-epatite B (HBIG) e la prima dose della serie di IM vaccino ricombinante anti-HBV (HBIG e la prima dose di vaccino anti-HBV vengono somministrate contemporaneamente ma in siti di iniezione diversi) (2). La serie di vaccini per il virus dell'epatite B viene poi completata, la seconda dose viene somministrata da 1 a 2 mesi, e la terza dose viene somministrata da 6 a 18 mesi dopo la prima. Se il neonato pesa < 2 kg, la prima dose di vaccino può essere meno efficace, quindi il neonato deve ricevere 3 dosi aggiuntive di vaccino a partire da 1 o 2 mesi dopo la nascita, secondo le indicazioni del produttore.
I test per HBsAg e anti-HBs a 9-12 mesi (o 1-2 mesi dopo il completamento della vaccinazione) sono raccomandati per tutti i bambini nati da madri HBsAg-positive (3).
Ai neonati le cui madri hanno uno stato HBsAg non noto al momento del parto deve essere somministrata la prima dose di vaccino entro 12 h dalla nascita. Per i neonati < 2 kg, la prima dose viene somministrata in concomitanza con immunoglobuline antiepatite B (HBIG) in un sito diverso. Per i lattanti ≥ 2 kg e le cui madri possono essere testate per l'HBsAg e per i quali è assicurato il follow-up, le immunoglobuline antiepatite B possono essere ritardate fino a 7 giorni e somministrate se la madre risulta positiva all'HBsAg.
I neonati le cui madri sono documentate come HBsAg-negative devono ricevere la prima dose di vaccino HBV entro 24 ore dalla nascita se sono clinicamente stabili e pesano ≥ 2 kg. Per i neonati < 2 kg, 1 dose di vaccino deve essere somministrata all'età di 1 mese o prima della dimissione ospedaliera (4).
(Vedi anche the Center for Disease Control and Prevention's hepatitis B vaccination notes.)
Non è raccomandato separare un neonato dalla madre HBsAg-positiva, e l'allattamento al seno non sembra aumentare il rischio di trasmissione post-partum del virus dell'epatite B, soprattutto se sono state somministrate le immunoglobuline antiepatite B e il vaccino del virus dell'epatite B (1). Se una paziente che allatta presenta sanguinamento dei capezzoli, il latte deve essere eliminato dal seno interessato continuando ad allattare o estrarre il latte dall'altro seno fino alla guarigione del capezzolo sanguinante per prevenire l'esposizione diretta del neonato al sangue (5).
Riferimento relativo alla prevenzione
1. Viral Hepatitis in Pregnancy: ACOG Clinical Practice Guideline No. 6. Obstet Gynecol. 2023;142(3):745-759. doi:10.1097/AOG.0000000000005300
2. Schillie S, Vellozzi C, Reingold A, et al. Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Recomm Rep. 2018;67(1):1-31. Published 2018 Jan 12. doi:10.15585/mmwr.rr6701a1
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Clinical Guidance for Perinatal Hepatitis B Testing. Screening and testing guidelines: Infants and children. Accessed January 27, 2025.
4. COMMITTEE ON INFECTIOUS DISEASES; COMMITTEE ON FETUS AND NEWBORN. Elimination of Perinatal Hepatitis B: Providing the First Vaccine Dose Within 24 Hours of Birth. Pediatrics. 2017;140(3):e20171870. doi:10.1542/peds.2017-1870
5. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM). Electronic address: pubs@smfm.org, Badell ML, Prabhu M, et al. Society for Maternal-Fetal Medicine Consult Series #69: Hepatitis B in pregnancy: updated guidelines. Am J Obstet Gynecol. 2024;230(4):B2-B11. doi:10.1016/j.ajog.2023.12.023
Punti chiave
Il virus dell'epatite B (HBV) è l'unica causa riconosciuta di epatite virale neonatale; si trasmette tipicamente durante il parto.
La maggior parte dei neonati è asintomatica, ma sviluppa un'antigenemia dell'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg) cronica e subclinica ed elevati livelli di transaminasi.
Alcuni lattanti sviluppano epatite lieve ed alcuni hanno malattia epatica fulminante.
Eseguire test sierologici del bambino e della madre.
I bambini con infezione da virus dell'epatite B devono essere immunizzati con il vaccino contro l'epatite A; farmaci anti-epatite B (p. es., l'interferone alfa) possono essere utili, ma devono essere utilizzati solo previo consulto con un epatologo pediatra.
Ai neonati le cui madri sono HBsAg-positive deve essere somministrata una dose di immunoglobuline antiepatite B IM e una prima dose concomitante di vaccino HBV entro 12 ore dalla nascita.