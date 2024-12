Massa pelvica femminile

Il medico si informa innanzitutto sui sintomi, sull’anamnesi medica e sui farmaci assunti. Un’anamnesi familiare di cancro, soprattutto se ovarico,uterino, mammario o colorettale, è importante. Il medico si informa anche sull’anamnesi di cisti ovariche, fibromi uterini e sull’anamnesi o la presenza di fattori di rischio di infezioni sessualmente trasmesse.

Quindi esegue un esame obiettivo, che include l’esame dell’addome e l’esame pelvico. L’esame pelvico comprende la valutazione dell’anatomia esterna (vulva) e dell’anatomia interna (vagina, cervice, utero, tube di Falloppio, ovaie). Può essere eseguito un esame rettale e vaginale combinato. In questo esame il medico inserisce il dito indice nella vagina e il dito medio nel retto. Talvolta le masse o anomalie presenti nella parte posteriore della pelvi (la parte verso la colonna vertebrale) o nel tessuto tra la vagina e il retto (perineo) possono essere individuate solo con questo tipo di esame.

Anatomia riproduttiva femminile esterna

Le informazioni ottenute dall’anamnesi e dall’esame obiettivo spesso suggeriscono una causa e gli altri esami eventualmente necessari.

Le donne in età fertile con una massa pelvica vengono sottoposte a un test di gravidanza sulle urine o sul sangue. Il test di gravidanza viene eseguito anche se la gravidanza è improbabile in base all’anamnesi mestruale o sessuale. Una gravidanza non diagnosticata aumenta il rischio di complicanze per la donna o il feto. Se il test di gravidanza è positivo, la causa più probabile della massa è l’ingrossamento dell’utero a causa della gravidanza.

Se il medico sospetta una massa pelvica, spesso vengono richiesti esami di diagnostica per immagini, come l’ecografia pelvica. (Vedere anche Studi di diagnostica per immagini ginecologici.)

Se durante l’esame pelvico si riscontra una massa cervicale, gli ulteriori accertamenti possono includere un test di Papanicolaou (Pap test) e una biopsia.

Per le donne in post-menopausa possono essere necessarie ulteriori valutazioni, perché il rischio di avere una massa pelvica maligna aumenta con l’età.