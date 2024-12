Prurito o secrezioni vaginali nelle bambine

Se viene identificata la causa specifica del prurito o della secrezione, si procede al suo trattamento.

Le misure generali che possono aiutare a evitare l’irritazione vulvare o vaginale includono

Indossare biancheria intima di cotone anziché sintetica

Lasciare asciugare completamente la vulva e l’inguine prima di indossare gli indumenti dopo il bagno

Cambiare gli indumenti che rimangono bagnati a lungo (ad esempio il costume da bagno umido)

Usare saponi, detergenti per bucato e carta igienica non profumati

Applicare impacchi di ghiaccio sulla zona genitale o eseguire un semicupio tiepido (con o senza bicarbonato di sodio) può ridurre il dolore e il prurito. Il semicupio si effettua in posizione seduta, con acqua che copre solo la zona genitale. Può essere eseguito nella vasca da bagno o in una bacinella. I genitori o chi assiste la bambina devono essere cauti nel sottoporre questa zona a temperature troppo fredde o troppo calde, per evitare lesioni.

Alle bambine si deve insegnare l’igiene vulvare (ad esempio, la pulizia con un movimento da davanti a dietro dopo l’evacuazione e la minzione).

Se le misure generali non hanno successo, a volte possono essere necessari farmaci.