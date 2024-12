Prima della nascita, ecografia prenatale

Dopo la nascita, radiografia toracica

In alcuni casi il difetto può essere individuato prima della nascita mediante un’ecografia prenatale. La diagnosi prenatale dell’ernia diaframmatica consente di effettuare il parto in un centro per gravidanze ad alto rischio e al personale medico di prepararsi per il trattamento del difetto.

Dopo la nascita, una radiografia del torace in genere mostra il difetto.