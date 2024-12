I sintomi variano a seconda dell’età.

I neonati di norma presentano:

Febbre

Irritabilità o pianto, anche se tenuti in braccio o cullati, talvolta con un pianto insolitamente acuto

Vomito

Inappetenza

In alcuni neonati, il primo segno è una convulsione.

I bambini possono presentare:

Cefalea

Rigidità del collo

Febbre

In caso di grave encefalite, letargia e confusione seguite da coma ed eventualmente morte

In caso di encefalite causata da infezione da virus herpes simplex, i neonati e i bambini possono presentare evidenze di infezione altrove, come un’eruzione cutanea sotto forma di puntini rossi e vesciche piene di liquido sulla pelle, in bocca o attorno agli occhi.