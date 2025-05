Protesi articolare

Talvolta allungamento chirurgico degli arti e la correzione del varismo

Può essere necessario ricorrere alla chirurgia per sostituire con articolazioni artificiali quelle che presentano gravi restrizioni di movimento (ad esempio l’anca).

I medici possono aumentare l’altezza della persona adulta mediante un intervento chirurgico che allunga gli arti. Il varismo può essere corretto anche chirurgicamente.

Sebbene i soggetti con acondroplasia abbiano una bassa statura, il trattamento con gli ormoni della crescita in genere non è efficace. Tuttavia, è disponibile come possibile trattamento il vosoritide, un farmaco che potrebbe avere un ruolo nella crescita ossea.

Poiché i difetti genetici di base sono diagnosticati nella maggior parte delle osteocondrodisplasia, la consulenza genetica può essere efficace.

Le organizzazioni come Little People of America offrono risorse e un servizio di avvocati a favore delle persone interessate. In altri Paesi sono attive associazioni simili.