Epifisiolisi della testa femorale (Slipped Capital Femoral Epiphysis, SCFE)

L’epifisiolisi della testa femorale è la dislocazione o separazione della testa del femore a livello della placca di crescita nell’articolazione dell’anca.

La malattia può essere causata da un indebolimento dell’articolazione dell’anca in fase di crescita.

I sintomi tipici includono rigidità o lieve dolore all’anca.

La diagnosi si basa sulle radiografie e a volte su altri esami di diagnostica per immagini.

Il disturbo richiede generalmente correzione chirurgica.

(Vedere anche Panoramica sui disturbi ossei nei bambini.)

Il femore è l’osso della coscia. L’epifisi della testa femorale è la testa del femore (la sfera che interviene nell’articolazione dell’anca). L’epifisi può scivolare fuori dalla testa del femore a livello della placca di crescita. Le placche di crescita sono aree tenere di cartilagine accanto all’estremità delle ossa, da cui si sviluppano le ossa nei bambini.

In genere, si sviluppa nella prima adolescenza, nei soggetti in sovrappeso, in particolare di sesso maschile. L’obesità è un fattore di rischio importante. Molti bambini che sviluppano questa malattia in un’anca alla fine la sviluppano in entrambe le anche.

Epifisiolisi della testa femorale

Cause dell’epifisiolisi della testa femorale La causa dell’epifisiolisi della testa femorale non è nota. Tuttavia, il problema è con tutta probabilità il risultato di un indebolimento della placca di crescita, probabilmente a causa di infortunio, deformità dell’anca, complicanze dell’obesità, infiammazione o cambiamenti nei livelli di ormoni nel sangue (ad esempio un basso livello di ormoni tiroidei), che di solito si verificano durante la pubertà (vedere Pubertà nelle ragazze e Pubertà nei ragazzi). A lungo andare, la dislocazione epifisaria causa ipovascolarizzazione, con necrosi e collasso osseo.

Sintomi dell’epifisiolisi della testa femorale Il primo sintomo può essere un senso di rigidità o lieve dolore dell’anca. Tuttavia, si ha l’impressione che il dolore provenga dal ginocchio o dalla gamba. Il dolore si attenua con il riposo e si acutizza camminando o muovendo il bacino. Nelle fasi successive compare zoppia e dolore all’anca che si irradia all’interno coscia fino al ginocchio. Spesso la gamba coinvolta è ruotata verso l’esterno.

Diagnosi di epifisiolisi della testa femorale Radiografie

Talvolta, risonanza magnetica per immagini (RMI) o ecografia Vengono acquisite radiografie di entrambe le anche. Le radiografie dell’anca interessata mostrano lussazione o separazione della testa femorale dal resto dell’osso. L’ecografia e la RMI sono anch’esse utili, soprattutto se l’esame radiografico risulta normale. La diagnosi precoce di epifisiolisi della testa del femore è importante, perché la terapia diventa più difficile e dà risultati meno soddisfacenti se iniziata tardivamente.