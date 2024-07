Quali sono le cause del deficit di ormone della crescita?

Quali sono le cause del deficit di ormone della crescita?

L’ormone della crescita è un messaggero chimico prodotto dall’ipofisi nel cervello. Segnala a tutti i tessuti dell’organismo di crescere e svilupparsi. Nella maggior parte dei casi i medici non sanno perché un bambino non possiede sufficiente ormone della crescita. Tuttavia, a volte la causa è un altro problema di salute come: