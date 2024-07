Misure per dissolvere il bezoario

Endoscopia

Talvolta intervento chirurgico

Per cercare di disgregare e dissolvere il bezoario, in caso di sintomi lievi, il medico può prescrivere cola o cellulasi. La cellulasi viene sciolta in acqua e assunta per via orale per 2-5 giorni. Può essere prescritto anche un altro farmaco orale chiamato metoclopramide. Questo farmaco stimola il movimento del contenuto attraverso lo stomaco e l’intestino.

Se il bezoario non si dissolve o se il paziente lamenta sintomi da moderati a gravi i medici possono tentare di rimuoverlo mediante un’endoscopia.

In alcuni casi i bezoari vengono frammentati in pezzi più piccoli con un forcipe, il laser o altri strumenti, in modo tale da consentirne la fuoriuscita o una più agevole rimozione.

I bezoari duri come pietre (come i bezoari di caco) di solito devono essere rimossi chirurgicamente.