L’appendicite consiste nell’infiammazione (gonfiore) e infezione dell’appendice, un piccolo organo a forma di dito attaccato all’intestino crasso.

L’appendice è un organo che non ha una funzione essenziale. Non è necessaria per avere una vita sana.

L’appendicite è più comune negli adolescenti e nei giovani adulti e rara prima di 1 anno di età

I sintomi includono dolore addominale (di solito nella parte inferiore destra), febbre leggera (37,7-38,3 ºC) e vomito

Può essere difficile per il medico distinguere un’appendicite da un altro problema in un bambino, sono quindi necessari esami del sangue e un’ecografia

L’appendicite è un’emergenza medica e necessita di intervento chirurgico