Protuberanza sul collo

Se vi è un’ovvia fonte di infezione (come un raffreddore o un mal di gola) o se il soggetto è giovane e sano e ha una massa dolorosa alla palpazione da pochi giorni, non è necessario alcun test nell’immediato. Tali soggetti sono posti sotto attenta osservazione per controllare se la massa scompare senza trattamento. Se ciò non succede, saranno necessari altri test.

La maggior parte degli altri soggetti viene sottoposta a un emocromo completo e una radiografia del torace. Se i soggetti più giovani non presentano fattori di rischio di cancro o riscontri che suggeriscono un tumore (come neoformazioni nella bocca), spesso si eseguono esami di diagnostica per immagini, talvolta seguiti da una biopsia. Per le persone anziane, in particolare chi presenta segnali d’allarme o fattori di rischio per il cancro, il medico spesso prescrive vari esami per cercare un’eventuale origine del tumore prima di prelevare un pezzo del nodulo (un’agobiopsia) o l’intero nodulo (una biopsia escissionale) da analizzare. Tali esami spesso includono esami del sangue e una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica per immagini (RMI) della testa e del collo. Per i bambini si preferisce l’ecografia, per evitare l’esposizione a radiazioni; può essere usata negli adulti se si sospetta una massa tiroidea. Nei bambini, l’infezione è la causa più comune delle protuberanze sul collo; pertanto, prima di eseguire esami di diagnostica per immagini, ai bambini vengono solitamente somministrati antibiotici per vedere se le protuberanze scompaiono.

Per cercare tumori che hanno origine in altre parti dell’organismo, il medico abitualmente prescrive radiografie dell’apparato digerente superiore, una scintigrafia della tiroide e una TC del torace. Può essere necessario l’esame diretto della laringe (laringoscopia), dei polmoni (broncoscopia) e dell’esofago (esofagoscopia), con biopsie eseguite simultaneamente.