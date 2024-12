Gozzo non tossico semplice

Esami del sangue per la funzione tiroidea

Ecografia e scintigrafia tiroidea

Generalmente vengono effettuati esami del sangue per stabilire il grado di funzionamento della tiroide (test di funzionalità tiroidea), per misurare i livelli degli ormoni tiroidei tiroxina (T4 o tetraiodotironina) e triiodotironina (T3) e dell’ormone tireostimolante (TSH). In qualche caso, il medico cercherà anche anticorpi che attaccano la tiroide (anticorpi antitiroidei) nel sangue, che indicano una reazione immunitaria alla tiroide, con conseguente infiammazione.

Il medico eseguirà un test di captazione dello iodio radioattivo e una scintigrafia tiroidea. Per tali esami, ai soggetti viene chiesto di assumere per via orale (o mediante iniezione) una piccola quantità di iodio radioattivo. Lo iodio radioattivo si concentra nella tiroide. Lo scanner è in grado di rilevare la quantità di iodio assorbita dalla ghiandola e una gamma camera (che rileva la radiazione) ricostruisce l’immagine della tiroide. Tali dispositivi mostrano eventuali anomalie morfologiche della ghiandola che potrebbero suggerire la presenza di malattia di Graves, noduli tiroidei o tiroidite.

Il medico esegue un’ecografia, che prevede l’uso di onde sonore per generare un’immagine della tiroide e identificare così eventuali noduli che potrebbero essere maligni.