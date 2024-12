Patologie delle ghiandole salivari

Biopsia

Endoscopia

Esami di diagnostica per immagini

Per l’infezione, coltura di pus dal dotto della ghiandola salivare

Non esistono esami idonei per misurare la produzione di saliva. Tuttavia, le ghiandole salivari possono talvolta essere spremute (munte) per osservare il flusso salivare attraverso i dotti.

L’edema da ostruzione di un dotto salivare viene diagnosticato in base alla relazione tra l’assunzione di cibo o bevande che stimola il flusso di saliva e l’insorgenza del dolore. Inoltre, si può dare al soggetto qualcosa che scatena il flusso salivare, come il succo di limone o caramelle dure. Se questa tecnica riduce i sintomi, la presenza di calcoli è probabile. Per diagnosticare le altre cause di edema, il dentista o il medico può effettuare una biopsia per prelevare un campione della ghiandola salivare da esaminare al microscopio. Altre cause dell’ostruzione possono essere individuate mediante tecniche più recenti che usano endoscopi molto piccoli che possono essere inseriti nei dotti delle ghiandole salivari.

Se i medici non riescono a formulare la diagnosi durante l’esame obiettivo, possono prescrivere alcuni studi di diagnostica per immagini, come la tomografia computerizzata (TC) o l’ecografia.

Se si sospetta un’infezione, i medici ricercano l’infiammazione mediante esami di diagnostica per immagini, come tomografia computerizzata (TC), ecografia o risonanza magnetica per immagini (RMI). Se il medico riesce a spremere il pus dal dotto della ghiandola, questo viene sottoposto a coltura (inviato in laboratorio per far crescere i batteri).