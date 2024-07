Esami del sangue

Esami di diagnostica per immagini come l’ecografia

A volte biopsia epatica

Se si sospetta una steatosi epatica, si chiedono informazioni sull’uso di alcol. Questa informazione è fondamentale. L’uso continuo ed eccessivo di alcol può causare gravi danni al fegato.

Gli esami del sangue per rilevare anomalie del fegato, come un’infiammazione, sono importanti poiché l’infiammazione può portare a cirrosi. Esami del sangue aggiuntivi possono contribuire ad escludere altre cause di anomalie del fegato, come l’epatite virale. L’ecografia, la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica per immagini (RMI) dell’addome possono rilevare il grasso in eccesso presente nel fegato, ma non possono sempre stabilire la presenza di infiammazione o fibrosi (vedere Esami di diagnostica per immagini del fegato e della cistifellea). Inoltre, nuovi esami di diagnostica per immagini come la risonanza magnetica elastografica (RME) o l’ecografia elastografica riescono a stabilire l’eventuale presenza di tessuto cicatriziale o cirrosi. Tuttavia, nei soggetti obesi talvolta l’alto punteggio della fibrosi può essere un falso positivo, a causa dell’elevato contenuto lipidico, e potrebbe rendersi necessaria una biopsia epatica.

Per confermare la diagnosi può essere necessario ricorrere a una biopsia epatica, che è l’esame più accurato. Per tale biopsia, il medico somministra un anestetico locale per ridurre eventuali dolori, quindi inserisce un lungo ago cavo attraverso la cute fino al fegato al fine di ottenere un piccolo frammento di tessuto epatico da esaminare al microscopio. La biopsia può aiutare a stabilire la presenza di steatosi epatica, se è dovuta ad alcol o a certe altre cause specifiche, e il grado di compromissione del fegato.