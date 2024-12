Onicomicosi

Se è richiesto il trattamento, il medico solitamente prescrive un farmaco da assumere per bocca (per via orale), come la terbinafina, il fluconazolo o l’itraconazolo. Questi farmaci antimicotici vengono assunti per un lungo periodo di tempo, in genere almeno per diversi mesi. Tuttavia, anche in questo caso l’unghia non assume un aspetto normale fino a quando non ricresce completamente quella nuova e sana, cosa che può richiedere 12-18 mesi. Le unghie deformate o scolorite esistenti non migliorano, ma la nuova crescita ungueale dovrebbe apparire normale.