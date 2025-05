Le ustioni chimiche sono provocate da sostanze caustiche che entrano in contatto con la cute o gli occhi, o che vengono ingerite.

(Vedere anche Ustioni dell’occhio.)

Le sostanze caustiche sono sostanze chimiche che possono danneggiare i tessuti. Il danno è simile a un’ustione causata dal calore.

Le sostanze caustiche sono talvolta presenti nei prodotti domestici, come quelli contenenti liscivia (disgorganti e sverniciatori), fenoli (deodoranti, igienizzanti e disinfettanti), ipoclorito di sodio (disinfettanti e decoloranti), acido solforico (detergenti per il water e acido per batterie) e acido cloridrico (prodotti per piscine e detergenti per l’edilizia).

Molte sostanze chimiche usate dalle industrie e nei conflitti armati possono causare ustioni. Anche il cemento fresco, se rimane a contatto con la cute, può causare gravi ustioni.

Di solito, le persone versano o schizzano accidentalmente la sostanza caustica su se stesse. Tuttavia, a volte la sostanza caustica viene ingerita (vedere anche Avvelenamento da sostanze caustiche). Molte ingestioni di sostanze caustiche sono accidentali, si verificano quando bambini piccoli ingeriscono prodotti che non sono stati messi al sicuro o tenuti fuori dalla loro portata in modo adeguato. Le sostanze caustiche sono talvolta ingerite deliberatamente da adulti che tentano il suicidio.

Sintomi delle ustioni da sostanze chimiche Le ustioni chimiche della pelle di solito causano sintomi simili alle ustioni superficiali (di primo grado). L’area interessata è arrossata, gonfia e dolente, ma non si sviluppano vescicole. Talvolta, le ustioni sono più profonde, con vescicole e dolore grave. Raramente, un acido o una base forte può provocare un’ustione a tutto spessore (terzo grado), che danneggia tutti gli strati della pelle. I sintomi dell’ingestione di una sostanza caustica possono essere gravi. La sostanza può ustionare la lingua, la bocca, l’esofago e/o lo stomaco, e causare grave dolore e difficoltà di deglutizione. Possono seguire complicanze gravi.