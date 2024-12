CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Un odore corporeo eccessivo o anomalo (bromidrosi) è dovuto alla degradazione del sudore da parte di batteri e lieviti normalmente presenti sulla pelle.

(Vedere anche Introduzione ai disturbi della sudorazione.)

Esistono due tipi di ghiandole sudoripare: le ghiandole apocrine e le ghiandole eccrine.

Le ghiandole apocrine secernono il sudore all’interno dei follicoli piliferi. Questo tipo di ghiandole si trova nelle ascelle, nell’area genitale, intorno all’ano e intorno ai capezzoli.

Le ghiandole eccrine secernono il sudore direttamente sulla pelle. Queste ghiandole sono quasi ubiquitarie nella cute. Il sudore secreto da queste ghiandole non ha un odore sgradevole finché non viene degradato (decomposto) da batteri e lieviti normalmente presenti sulla pelle. L’odore diviene sgradevole dopo la decomposizione.

Strutture presenti sotto la cute

Si sviluppa più facilmente in persone che sudano eccessivamente. Anche una scarsa igiene della pelle e degli indumenti contribuisce alla bromidrosi. La bromidrosi può verificarsi anche dopo il consumo di alcuni alimenti e bevande (come curry, aglio, cipolla e alcol) e l’assunzione di alcuni farmaci (come la penicillina).