Panoramica sull’abuso degli anziani

Medici, infermieri, assistenti sociali e familiari spesso non riconoscono i segni di abuso. I segni possono essere difficili da distinguere da altre problematiche. Ad esempio, se un anziano riporta una frattura dell’anca, gli operatori sanitari possono non essere in grado di distinguere se la causa sia un abuso fisico o l’osteoporosi, una caduta o tutte e tre le cose (che sono cause molto più comuni). Inoltre, se gli anziani sono in uno stato confusionale, i loro reclami di abuso possono non essere considerati seriamente, pertanto l’abuso non viene riconosciuto.

Quando gli anziani manifestano determinati problemi o compiono certi cambiamenti, familiari e amici, così come gli operatori sanitari, devono essere consapevoli che la causa potrebbe essere l’abuso. Questi problemi includono i seguenti:

Scarsa igiene o un odore sgradevole

Piaghe da decubito

Calo ponderale e bocca secca

Mancanza di occhiali, apparecchi acustici o protesi dentali

Lividi multipli, lividi in sedi inusuali se si trattasse di incidenti (come i glutei) o lividi a forma di oggetti (ad esempio, un utensile, un bastone o una cintura)

Segni di corde

Frattura delle ossa

Graffi e tagli

Ansia, depressione o introversione e passività

Cambiamenti finanziari improvvisi (come cambiamenti in un testamento, perdita di denaro o di altri beni o aggiunta di nominativi alla carta di debito/credito di un anziano)

Anche il comportamento dell’assistente può suggerire abuso, come nei seguenti casi:

Non lasciar parlare l’anziano

Trattare l’anziano come un bambino

Fornire spiegazioni poco plausibili per le lesioni

Se gli operatori sanitari sospettano un abuso, possono avere un colloquio separatamente con l’anziano e con il possibile responsabile dell’abuso. Possono intervistare altre persone che conoscono l’anziano, a volte da sole.

Possono utilizzare questionari progettati per identificare l’abuso degli anziani. Possono porre domande generali sulla sensazione di sicurezza e domande dirette su possibili maltrattamenti. Esaminano inoltre attentamente il soggetto per verificare la presenza di segni di abuso. Possono essere necessari esami di diagnostica per immagini ed esami del sangue per identificare i segni e/o le complicanze dell’abuso e, se sono presenti segni, per documentare l’abuso.

Gli operatori sanitari valutano anche le circostanze dell’anziano, tra cui:

Risorse sociali e finanziarie per determinare se si sta verificando un abuso finanziario e per aiutare a pianificare la gestione in modo che l’anziano sia protetto (ad esempio, organizzando una situazione abitativa diversa o assumendo un assistente professionale).

Stato mentale

Umore per controllare la presenza di depressione, ansia, rabbia e paura

Capacità di svolgere le attività quotidiane

Eventuali limitazioni fisiche che interferiscono con l’autodifesa

Se è necessario un aiuto per le attività quotidiane, gli operatori sanitari stabiliscono se l’attuale assistente abbia sufficienti capacità emotive, finanziarie e intellettive per l’attività. Altrimenti, deve essere individuato un nuovo assistente.