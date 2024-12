Agenti asfissianti sistemici per guerra chimica

Assicurare che la persona possa respirare

Decontaminazione della pelle

Antidoti, se disponibili

Ossigeno al 100%

L’attenzione dei medici si concentra immediatamente sulle vie aeree, sulla respirazione e sulla circolazione. La cute può essere decontaminata mediante acqua con o senza sapone.

Sono disponibili antidoti contro il cianuro, tra cui il nitrito di amile, il nitrito di sodio, il tiosolfato di sodio e l’idrossicobalamina. Se non sono disponibili gli antidoti, si somministra ossigeno al 100%. La rianimazione bocca a bocca non protetta può esporre il soccorritore al cianuro presente nel respiro della persona avvelenata.

Per l’esposizione al solfuro di idrogeno di solito si somministra ossigeno al 100%, Il glucosio e il bicarbonato somministrati per via endovenosa (EV) possono essere utili, ma non esiste un antidoto specifico.

Le opinioni riportate in questo articolo sono dell’autore e non riflettono la politica ufficiale dell’Esercito, del dipartimento della Difesa o del governo degli Stati Uniti.