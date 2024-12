Per la semplice inalazione di fumo, ossigeno

Per le ustioni tracheali, una cannula respiratoria

Per le difficoltà respiratorie, talvolta farmaci e/o ventilazione assistita

Le persone che presentano sintomi causati dall’inalazione di fumo ricevono ossigeno mediante una maschera facciale. Se si sospetta un’ustione della trachea, viene inserito un tubo per respirare, attraverso il naso o la bocca, per prevenire le conseguenze dell’edema della trachea e dell’ostruzione delle vie aeree. Se il soggetto presenta una crisi d’asma, si somministrano farmaci, come l’albuterolo, che dilatano le piccole vie aeree, di solito sotto forma di aerosol associato a ossigeno e per mezzo di una maschera facciale. Se il danno polmonare causa respiro affannoso che persiste malgrado l’uso della maschera facciale e l’impiego di albuterolo, può essere necessaria la ventilazione assistita (ventilatore meccanico).