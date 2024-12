Panoramica sulle infezioni da trematodi

University of Virginia School of Medicine

I trematodi sono una classe di vermi parassiti di forma piatta (platelminti). Esistono molte specie di trematodi. Specie diverse tendono a infettare parti differenti del corpo.

I trematodi possono infettare:

Vasi sanguigni dell’apparato urinario o dell’apparato digerente: specie del genere Schistosoma (schistosomiasi)

Intestino: Fasciolopsis buski , Heterophyes heterophyes e organismi correlati (trematodi intestinali)

Fegato: Clonorchis sinensis , Fasciola hepatica e specie del genere Opisthorchis (trematodi epatici)

Polmoni: Paragonimus westermani e specie affini (trematodi polmonari)

Il ciclo vitale dei trematodi è complesso. Di norma coinvolge le lumache che vivono in acque dolci. Le lumache infestate rilasciano trematodi immaturi che nuotano nell’acqua (cercarie). Le cercarie di alcune specie di trematodi infettano direttamente le persone che entrano in contatto con loro nell’acqua. Le cercarie di altre specie inizialmente infestano pesci o crostacei (come i gamberi o i granchi) e si incistano nelle loro carni. Alcuni trematodi si incistano nelle piante acquatiche. Se le persone consumano pesci o crostacei crudi o poco cotti oppure piante acquatiche che contengono le cisti, possono contrarre l’infezione. I trematodi evolvono in forma adulta negli esseri umani. A seconda della specie, i trematodi adulti possono vivere da 1 a oltre 20 anni.

I trematodi adulti rilasciano uova. Le uova rilasciate nel tratto digerente possono essere eliminate con le feci. Quelle rilasciate nelle vie urinarie possono essere eliminate con l’urina. Se tali feci o urine penetrano in acque dolci, le uova si schiudono e le larve infestano le lumache, proseguendo il ciclo vitale dei trematodi.

La sintomatologia varia in rapporto all’organo infettato dai trematodi adulti.

Generalmente, la diagnosi di un’infezione da trematodi comporta l’esame al microscopio di un campione di feci, urina o espettorato per ricercare le caratteristiche uova. Talvolta vengono eseguiti esami del sangue.

Per il trattamento, nella maggior parte dei casi di parassitosi da trematodi, ma non in tutti, è efficace il praziquantel, un farmaco che elimina i trematodi dall’organismo.

La prevenzione delle infezioni da trematodi è molto importante. Le persone che vivono o si recano in viaggio in aree dove i trematodi sono comuni devono evitare il contatto con acque dolci contaminate ed eliminare l’urina e le feci con modalità igienico-sanitarie adeguate.

(Vedere anche Panoramica sulle infezioni parassitarie.)