Infezione da tenia

Il trattamento della cisticercosi dipende da vari fattori, come la sintomatologia e il numero e la sede delle cisti nel cervello.

Di solito, la cisticercosi non viene trattata, a meno che non interessi il cervello. In presenza di sintomi dovuti a cisti nel cervello vengono somministrati corticosteroidi, come il prednisone. Questi farmaci possono ridurre l’infiammazione. Ai pazienti che hanno avuto crisi convulsive vengono somministrati farmaci anticonvulsivanti. I farmaci antiparassitari (come l’albendazolo o il praziquantel) possono essere impiegati per uccidere cisti vitali nel cervello; tuttavia vengono somministrati dopo che i sintomi sono stati adeguatamente controllati. Con il farmaco antiparassitario vengono somministrati anche corticosteroidi, per ridurre al minimo l’infiammazione causata dalle cisti morenti.

I farmaci antiparassitari non vengono impiegati per trattare le cisti negli occhi o nel midollo spinale, in quanto possono innescare una grave infiammazione che può danneggiare i tessuti adiacenti.

In alcuni casi, è necessario un intervento chirurgico; per esempio, quando le cisti bloccano il flusso del liquido che circonda il cervello e il midollo spinale (liquido cerebrospinale) o quando le cisti causano problemi nel midollo spinale o nell’occhio.