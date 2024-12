University of Rochester School of Medicine and Dentistry

La malattia mano-piede-bocca è un’infezione da enterovirus che causa febbre e un’eruzione cutanea a carico delle mani, dei piedi e della bocca, con maggiore frequenza nei bambini piccoli.

La malattia mano-piede-bocca è causata da diversi enterovirus e solitamente si sviluppa entrando in contatto con materiale contaminato o goccioline disperse nell’aria.

La sintomatologia include febbre, ulcere orali dolorose ed eruzione cutanea.

La diagnosi si basa sull’esame delle ulcere orali e dell’eruzione cutanea.

Il trattamento comprende misure per alleviare il dolore e la febbre.

Una buona igiene delle mani può contribuire a prevenire l’infezione.

Questa malattia può essere causata da numerosi enterovirus diversi, come i coxsackievirus, ed è più comune tra i bambini piccoli. La malattia mano-piede-bocca si manifesta con maggiore frequenza in primavera, in estate e in autunno, ma può presentarsi in inverno.

L’infezione si contrae attraverso il contatto con:

Una persona infetta (ad esempio tramite un abbraccio)

Goccioline disperse nell’aria emesse da una persona infetta quando tossisce o starnutisce

Feci, ad esempio cambiando i pannolini di un soggetto infetto e quindi toccandosi gli occhi, il naso o la bocca prima di lavarsi le mani

Oggetti e superfici contaminati, come le maniglie delle porte, e quindi toccandosi gli occhi, la bocca o il naso prima di lavarsi le mani

Le persone sono più contagiose durante la prima settimana di malattia.

Sintomi della malattia mano-piede-bocca Malattia mano-piede-bocca (afte orali) Immagine DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Un sintomo comune della malattia mano-piede-bocca è la febbre. Questa malattia colpisce la pelle e le mucose causando la comparsa di dolorose ulcerazioni nella bocca. L’eruzione cutanea di norma compare sulle mani e sui piedi, occasionalmente sulle braccia, sulle cosce, sui glutei o sui genitali, e meno comunemente sul tronco e sul viso. Il bambino ha mal di gola o dolore alla bocca e può rifiutarsi di mangiare. Le ulcere solitamente guariscono velocemente. Malattia mano-piede-bocca (piaghe cutanee) Immagine DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY In base al virus responsabile, in rari casi possono svilupparsi infezioni del sistema nervoso centrale, come la meningite asettica o l’encefalite. Un ceppo di coxsackievirus che provoca forme atipiche della malattia mano-piede-bocca può determinare la comparsa di ulcere su parti diverse del corpo. Le ulcere hanno dimensioni variabili e a volte sono gravi. Nelle forme atipiche può manifestarsi anche la meningite asettica, ma la maggior parte delle persone guarisce completamente.

Diagnosi della malattia mano-piede-bocca Valutazione medica Per diagnosticare la malattia mano-piede-bocca, il medico esamina le ulcere. Può inviare in laboratorio dei campioni di materiale prelevato dalla gola o di materiale fecale per la coltura e le analisi.

Trattamento della malattia mano-piede-bocca Attenuazione dei sintomi Il trattamento della malattia mano-piede-bocca è volto ad alleviare i sintomi. Farmaci come il paracetamolo o l’ibuprofene possono alleviare il dolore e la febbre. (ATTENZIONE: a causa del rischio di sindrome di Reye non si deve somministrare aspirina ai bambini.) I denti devono essere spazzolati delicatamente con uno spazzolino morbido e quindi sciacquati con acqua salata. Si deve seguire una dieta non solida ed evitare gli alimenti acidi o salati. È importante bere liquidi a sufficienza, per evitare la disidratazione, anche se le ulcere orali sono dolorose.