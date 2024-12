In genere, il dolore in un’unica articolazione ha cause diverse rispetto al dolore in varie articolazioni.

A tutte le età, la causa più comune di dolore improvviso a una singola articolazione è:

Una lesione

Se non si è subita una lesione, le cause più comuni dipendono dall’età.

Nei giovani adulti:

Le infezioni articolari sono spesso causate dalla gonorrea che si è estesa nell’organismo. Anche altri germi, come quelli di un’infezione cutanea o di una bolla (ascesso) nelle vicinanze, possono causare le infezioni articolari.

Negli anziani:

Osteoartrite

gotta o pseudogotta

Alcune cause meno comuni di dolore in un’articolazione sono:

L’osteonecrosi si verifica quando l’osso muore e collassa. L’osso può morire in seguito a una grave lesione (come la frattura dell’anca) oppure come effetto collaterale di alcuni farmaci (come i corticosteroidi).