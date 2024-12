In che modo il medico può stabilire se una persona ha la gonorrea?

Il medico sospetta la gonorrea sulla base dei sintomi

Per accertarsene, può richiedere degli esami su un campione prelevato dal pene, dalla vagina, dalla gola o dal retto

Il medico potrebbe inserire un piccolo tampone di cotone nel pene, nella gola o nel retto per ottenere un campione di liquido da analizzare. Nelle donne, il medico esamina la vagina usando uno speculum di plastica e passa il tampone sulla secrezione sul collo dell’utero (la parte inferiore dell’utero che si apre nella vagina).

Se si è in gravidanza o si è a maggior rischio di gonorrea, in assenza di sintomi il medico potrebbe richiedere un esame delle urine per la gonorrea. Le donne sono a maggior rischio se:

Hanno rapporti sessuali e hanno meno di 25 anni

Hanno contratto una ITS almeno una volta nella vita

Praticano attività sessuali rischiose (per esempio svolgono un’attività lavorativa a sfondo sessuale, hanno un partner la cui attività lavorativa è a sfondo sessuale, hanno molteplici partner sessuali o non usano regolarmente il preservativo)

Hanno un partner che pratica attività sessuali rischiose

Gli uomini sono a maggior rischio se:

Hanno avuto un rapporto omosessuale nell’ultimo anno

Inoltre, il medico potrebbe richiedere analisi del sangue o delle urine per altre ITS, poiché molti soggetti ne presentano più di una.