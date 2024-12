Il medico diagnostica la malattia di Lyme in base a:

Sintomatologia del soggetto

Eventualità che il soggetto viva o si sia recato in un’area in cui la malattia di Lyme è diffusa

Analisi del sangue

Spesso, l’esame del sangue non risulta positivo per la malattia di Lyme quando la malattia è in fase iniziale. Spesso il medico deve far ripetere l’esame dopo qualche settimana.