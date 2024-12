Come vengono trattati gli ascessi cutanei?

Se l’ascesso è piccolo, i medici consiglieranno di applicarvi un leggero calore, come una bottiglia di acqua tiepida o un panno tiepido. Nel caso non si ottenga l’effetto desiderato, i medici:

Incidono l’ascesso cutaneo e drenano il pus.

Irrigano la sacca che conteneva il pus con una soluzione salina.

Possono anche posizionare una garza nella sacca per 1 o 2 giorni per mantenerla aperta, in modo che continui a drenare.

Per la maggior parte gli ascessi cutanei non è necessario assumere antibiotici. Tuttavia, il medico può prescriverli se:

sono presenti molti ascessi

l’infezione si è diffusa alla pelle circostante (cellulite)

il sistema immunitario è compromesso

Qualora gli ascessi cutanei si ripresentino in continuazione, i medici: