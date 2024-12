Come viene formulata la diagnosi di osteonecrosi?

Il medico può sospettare un’osteonecrosi se, in seguito a una frattura ossea, il dolore continua anche dopo la presunta guarigione. Inoltre può sospettarla se il paziente presenta dolore osseo o articolare da molto tempo senza alcun motivo apparente, in particolare se il paziente assume corticosteroidi o consuma troppo alcol.

Per diagnosticare l’osteonecrosi, il medico esegue degli esami di diagnostica per immagini come: