Come si determina la presenza della gotta?

Il medico sospetta la presenza di gotta in base ai sintomi e all’esame obiettivo.

Per avere l’assoluta certezza, si eseguono analisi come:

Prelievo di una piccola quantità di liquido sinoviale dall’articolazione (aspirazione articolare) e analisi del liquido con uno speciale microscopio per vedere se contiene cristalli di acido urico

Radiografia dell’articolazione per individuare eventuali variazioni ossee tipiche della gotta

Ecografia per individuare la presenza di cristalli all’interno dell’articolazione

Inoltre, i medici potrebbero prescrivere analisi del sangue per verificare il livello di acido urico, che però potrebbe non essere alto anche in presenza di gotta.