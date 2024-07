Come vengono diagnosticate le alterazioni del ritmo cardiaco?

Il medico controlla il polso ed esegue:

Un ECG è un rapido esame indolore che misura l’attività elettrica del cuore mediante cavi e adesivi applicati a torace, braccia e gambe.

Se l’ECG evidenzia un ritmo anomalo, i medici di solito eseguono altri esami in base ai sintomi, tra cui:

Analisi del sangue per controllare i livelli di ormoni ed elettroliti

Un test da sforzo

Ecocardiogramma (ecografia del cuore)

Se l'ECG non mostra alcuna anomalia, potrebbe essere perché il ritmo cardiaco non era anomalo durante il test. I medici possono prescrivere:

Di indossare un piccolo dispositivo sotto gli indumenti che registra l'attività elettrica del cuore per un giorno o più (monitor di eventi o monitoraggio Holter)

Se i medici ritengono che il problema cardiaco sia grave, faranno ricoverare il paziente in ospedale. Il paziente viene ricoverato in un’unità dove la frequenza e il ritmo cardiaci possono essere registrati e osservati da infermieri e medici.

Se i medici necessitano di maggiori informazioni sulle alterazioni del ritmo cardiaco, si può eseguire:

L’esame elettrofisiologico è simile al cateterismo cardiaco. Il medico inserisce un sottile tubo flessibile (catetere) all’interno di un vaso sanguigno di grosso calibro (per esempio, un vaso nella gamba) e lo guida fino al cuore. Il catetere possiede elettrodi sulla punta che registrano l’attività elettrica del cuore dal suo interno. Il catetere può inoltre stimolare il cuore elettricamente per valutare come risponde.