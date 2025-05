Il cuore è un muscolo che pompa sangue. Come tutti i muscoli, il cuore necessita di un costante apporto di sangue per funzionare. Il sangue pompato attraverso il cuore non alimenta il muscolo cardiaco, che viene invece irrorato dalle proprie arterie, chiamate arterie coronarie.

La coronaropatia (cardiopatia) si verifica quando il flusso ematico attraverso le arterie coronarie è parzialmente o totalmente ostruito.

La coronaropatia è la principale causa di angina, angina instabile e attacco cardiaco

La coronaropatia è più probabile nei soggetti di età più avanzata, di sesso maschile o con un genitore o un nonno che hanno sofferto di coronaropatia prima dei 50 anni

La causa più comune è l’indurimento delle arterie (aterosclerosi)

L’angina instabile e l’attacco cardiaco possono provocare aritmie cardiache o fermare il cuore. In assenza di trattamento rapido, il soggetto può morire. Inoltre, un attacco cardiaco provoca un danno permanente al cuore.