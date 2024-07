I principali esami della tiroide sono:

Esami del sangue

Esami di diagnostica per immagini

Gli esami del sangue per la tiroide misurano il livello di:

Ormoni tiroidei

TSH

Un elevato livello di TSH di solito significa che non si hanno abbastanza ormoni tiroidei, mentre un livello molto basso di TSH di solito significa che se ne hanno troppi.

Gli esami di diagnostica per immagini comprendono:

L’ecografia, per stabilire se la tiroide è ingrossata

Scintigrafie

In una scintigrafia, il medico somministra una piccola quantità di iodio radioattivo. Poiché la tiroide necessita di iodio, capta e trattiene lo iodio radioattivo. Il medico rileva lo iodio radioattivo con una particolare apparecchiatura. Se la tiroide non funziona correttamente, non capterà lo iodio normalmente. L’apparecchiatura può inoltre rilevare eventuali piccole neoformazioni (noduli) sulla tiroide. La quantità di radiazioni utilizzata durante una scintigrafia è minima e non procura danni.