Nei soggetti di età inferiore a 70 anni, la causa più comune è un problema congenito della valvola aortica.

Nei soggetti di età superiore a 70 anni la causa più comune è un ispessimento delle cuspidi valvolari (chiamato sclerosi aortica).

La causa più comune nei Paesi in via di sviluppo è la febbre reumatica non trattata. La febbre reumatica è una rara complicanza di una infezione streptococcica non trattata, come la faringite streptococcica, che i bambini possono contrarre.