Il cuore pompa il sangue per trasportare ossigeno e nutrienti al resto dell’organismo. Insufficienza cardiaca significa che il cuore non pompa il sangue bene come dovrebbe. Non significa che il cuore si è fermato (condizione chiamata invece arresto cardiaco).

In caso di insufficienza cardiaca il cuore pompa meno sangue,

con conseguente accumulo di liquido nei polmoni e in altre parti del corpo

Il liquido in eccesso nei polmoni rende difficoltosa la respirazione

Il liquido in eccesso nelle gambe provoca gonfiore

Se i reni non ricevono sufficienti liquidi, producono meno urina e il corpo trattiene più liquidi

Tali liquidi in eccesso fanno sì che il cuore debba lavorare anche di più

Di conseguenza, l’insufficienza cardiaca peggiora ulteriormente

Il liquido in eccesso presente nell’organismo è chiamato “congestione”. Questa è la ragione per cui si parla anche di “insufficienza cardiaca congestizia”.