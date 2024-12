Betabloccanti per l’ipertiroidismo

Ormone tiroideo sostitutivo per l’ipotiroidismo

L’ipertiroidismo può richiedere un trattamento per qualche settimana, spesso con un beta-bloccante come l’atenololo. I beta-bloccanti riescono a controllare molti dei sintomi dell’ipertiroidismo. Ad esempio, questi farmaci possono rallentare la frequenza cardiaca, ridurre i tremori e controllare l’ansia.

Durante la fase di ipotiroidismo, il soggetto può dover assumere l’ormone tiroideo, di solito per un periodo non superiore a circa 12 mesi. Tuttavia, l’ipotiroidismo diventa permanente in circa il 10% dei soggetti con tiroidite linfocitaria silente e tali soggetti devono assumere l’ormone tiroideo per il resto della vita.