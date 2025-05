Oltre all’insulina, diversi altri tipi di farmaci vengono utilizzati per controllare la glicemia nei soggetti con diabete. Alcuni vengono assunti per via orale e altri mediante iniezione. Talvolta si rende necessario più di un farmaco, oppure occorre assumere l’insulina insieme a questi farmaci. Il medico sceglie i farmaci opportuni per ciascun caso di diabete, in modo che la glicemia sia sotto controllo senza abbassarsi troppo.

I farmaci antidiabetici agiscono in modi diversi per controllare la glicemia, ad esempio:

Stimolano il pancreas (l’organo nell’addome in cui viene prodotta l’insulina) a rilasciare una quantità maggiore di insulina prodotta dall’organismo

Evitano che il fegato rilasci zuccheri nel sangue

Impediscono a stomaco e intestino di rilasciare nel sangue gli zuccheri presenti negli alimenti

I farmaci antidiabetici possono causare ipoglicemia e altri effetti collaterali. È opportuno parlare con il medico per sapere a cosa fare attenzione.

Quando si assumono insulina o altri farmaci antidiabetici, è importante controllare spesso la glicemia e consultare il medico per: