Il corpo ha bisogno di insulina per utilizzare lo zucchero nel sangue allo scopo di produrre energia. Se l’insulina è insufficiente (ad esempio, a causa del diabete di tipo 1 non trattato), la glicemia raggiunge valori molto elevati, perché lo zucchero non riesce ad arrivare alle cellule. Per avere energia, l’organismo brucia invece i grassi. I grassi decomposti passano al fegato e vengono trasformati in acidi chiamati chetoni. I chetoni si accumulano nel sangue e nelle urine.

Un livello elevato di chetoni nel sangue può essere molto nocivo.

In caso di diabete, è più probabile sviluppare la CAD se:

Si smette di assumere insulina

Si smette di seguire la dieta, quindi l’insulina che si assume non è sufficiente

Ci si ammala e il corpo viene sottoposto a un ulteriore stress

La comuni cause scatenanti della CAD includono: