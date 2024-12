Il glaucoma insorge se il liquido si accumula nell’occhio, aumentando la pressione al suo interno.

Un occhio sano è pieno di liquido, che aiuta a mantenerlo nella forma corretta. Il liquido viene costantemente prodotto e poi drenato via. Se funziona correttamente, tale sistema è paragonabile a un rubinetto che scarica in un lavandino. L’equilibrio tra l’umor acqueo prodotto e quello drenato attraverso un rubinetto aperto e un lavandino non otturato, permette al liquido di fluire liberamente in modo da prevenire un aumento della pressione oculare.

Nel glaucoma, il liquido si accumula perché qualcosa ostruisce il suo normale percorso di drenaggio.

In molti pazienti la causa dell’accumulo di liquido è sconosciuta

In alcuni casi, il drenaggio del liquido viene ostruito da un altro problema oculare, come un’infezione o un tumore

Il glaucoma può insorgere a qualsiasi età, ma è molto più comune con l’avanzare del tempo.

Le persone a maggior rischio di glaucoma possono avere le seguenti caratteristiche: