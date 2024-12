Inizialmente, è possibile usare occhiali o lenti a contatto per migliorare la vista. Non vi sono colliri o farmaci che risolvono la cataratta.

Ad un certo punto, la vista potrebbe essere sufficientemente compromessa da far sentire insicuri o non in grado di svolgere le mansioni quotidiane. A questo punto, si procederà all’intervento chirurgico per rimuovere la cataratta. Durante l’intervento chirurgico, il cristallino naturale dell’occhio verrà sostituito con un cristallino artificiale (fatto a mano). L’intervento dura all’incirca 30 minuti. Il paziente può tornare a casa il giorno stesso. L’intervento chirurgico alla cataratta può essere eseguito a qualsiasi età e generalmente è sicuro persino nei pazienti con malattie, come cardiopatici e diabetici.

Post-operatorio: