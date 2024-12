Lo stomaco è un grosso organo muscolare cavo, a forma di fagiolo, formato da quattro regioni:

Cardias

Fondo

Corpo

Antro

Il cibo e i liquidi entrano nello stomaco dall’esofago passando per lo sfintere esofageo inferiore.

La porzione superiore dello stomaco funge da zona di deposito dei cibi. In questa sede il cardias e il fondo dello stomaco si rilassano per accogliere il cibo che entra nello stomaco. Successivamente il corpo e l’antro (stomaco inferiore) si contraggono ritmicamente, mescolando il cibo con acido ed enzimi (succhi gastrici) e frammentandolo in piccoli pezzi in modo che sia digerito più facilmente.

Le cellule che rivestono lo stomaco secernono tre importanti sostanze: il muco, l’acido cloridrico e il precursore della pepsina (un enzima che rompe le proteine). Il muco riveste le cellule della mucosa dello stomaco per proteggerle da eventuali danni dell’acido e degli enzimi. L’eventuale compromissione di questo strato di muco, per esempio a causa dell’infezione da Helicobacter pylori o dell’aspirina e di altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), può provocare un danno che porta a ulcera gastrica.

Sede dello stomaco

L’acido cloridrico è responsabile dell’ambiente altamente acido necessario alla pepsina per frammentare le proteine. L’elevata acidità dello stomaco, uccidendo la maggior parte dei batteri, funge anche da barriera contro le infezioni. La secrezione acida è stimolata da impulsi nervosi gastrici, dalla gastrina (un ormone rilasciato dallo stomaco) e dall’istamina (una sostanza rilasciata dallo stomaco). La pepsina è l’unico enzima che digerisce il collagene, che è una proteina e il maggior componente della carne.

Solo poche sostanze, come l’alcol e l’aspirina, possono essere direttamente assorbite nel torrente ematico dallo stomaco e soltanto in piccole quantità.