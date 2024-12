Panoramica sull’ano e sul retto

Valutazione medica

Anoscopia o sigmoidoscopia

Possibilmente tomografia computerizzata (TC) o risonanza magnetica per immagini (RMI)

Per diagnosticare le malattie dell’ano e del retto, il medico ispeziona la cute perianale alla ricerca di un’eventuale anomalia. Con l’esplorazione rettale digitale, esamina il retto. Nelle donne, spesso si associa l’ispezione manuale della vagina (vedere Esame ginecologico). Spesso il medico esamina anche l’addome.

Successivamente, il medico esamina la superficie interna dell’ano e del retto con una sonda di esplorazione rigida lunga 7-25 cm (anoscopio o proctoscopio). In seguito, si può introdurre una sonda flessibile più lunga (sigmoidoscopio) per osservare l’intestino crasso fino a 60 cm o oltre.

L’anoscopia o la sigmoidoscopia (vedere Endoscopia) è generalmente fastidiosa ma non dolorosa. Tuttavia, se l’area all’interno o attorno all’ano è dolorante a causa della presenza di un’anomalia, prima di procedere all’esame si può applicare un unguento anestetico (come la lidocaina), o somministrare un anestetico locale, regionale o anche generale. A volte, viene eseguito un clistere di pulizia per liberare la parte inferiore dell’intestino crasso dalle feci prima della sigmoidoscopia,

durante la quale si possono prelevare campioni di tessuto e feci per l’esame microscopico e le colture.

Si può procedere anche a una TC o a una RMI.