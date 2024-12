Corpi estranei nel retto

Se l’oggetto può essere palpato, asportazione mediante divaricatore anale

Se l’oggetto non può essere palpato o visualizzato, rimozione mediante intervento chirurgico

Dopo l’asportazione, sigmoidoscopia

Se il medico palpa l’oggetto, viene di solito iniettato un anestetico locale sotto la cute e la mucosa anale per intorpidire l’area. L’ano può poi essere allargato con uno strumento definito divaricatore rettale e l’oggetto può essere agganciato e asportato. Talvolta, il medico somministra anestesia generale, che rilassa l’ano e permette di asportare l’oggetto senza intervento chirurgico.

Se non riesce a palpare l’oggetto o se l’oggetto non è visibile e rimovibile attraverso l’ano, il medico attende fino a quando i movimenti a onda naturali della parete dell’intestino crasso (la cosiddetta peristalsi) spingono l’oggetto verso il basso, rendendo possibile la sua rimozione.

Se il medico non è in grado di rimuovere l’oggetto estraneo, il paziente viene ricoverato e sottoposto a intervento chirurgico. Durante l’operazione il soggetto riceve un anestetico regionale o generale e l’oggetto viene spinto delicatamente verso l’ano. Raramente è necessario incidere il retto per rimuovere l’oggetto.

Dopo l’asportazione del corpo estraneo, si esegue una sigmoidoscopia (mediante l’inserimento di una sonda flessibile nell’ano per visualizzare la parte inferiore dell’intestino crasso, del retto e dell’ano) al fine di verificare se il retto è stato perforato o in altro modo lesionato.