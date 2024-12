Malattia pilonidale

Per gli ascessi pilonidali, incisione e drenaggio

Per i seni pilonidali, asportazione chirurgica

Per cisti di maggiori dimensioni, procedura con lembo

Generalmente, un ascesso pilonidale deve essere inciso e drenato da un medico. Di solito non è necessaria una cura antibiotica.

Spesso, un seno pilonidale deve essere asportato chirurgicamente.

La chiusura di cisti di dimensioni maggiori può richiedere una procedura con lembo. In una procedura con lembo, la cute e talvolta il muscolo vengono spostati da un’area circostante per coprire l’area in cui è stata rimossa la ciste.