I medici valutano la presenza di un’ernia inguinale mediante:

Esame obiettivo

Talvolta esami di diagnostica per immagini come ecografia o TC (tomografia computerizzata)

Il medico esamina l'inguine con il paziente in posizione eretta, chiedendogli di tossire. In presenza di un’ernia inguinale, tossire può farla protrudere ulteriormente. Per individuare un’ernia, negli uomini il medico inserisce un dito in una piega presente sulla parte superiore dello scroto e spinge verso l’alto.