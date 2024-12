I sintomi del disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione possono insorgere gradualmente o all’improvviso. Gli episodi possono durare solamente qualche ora oppure giorni, settimane, mesi o anni e possono prevedere depersonalizzazione, derealizzazione o entrambe.

L’intensità dei sintomi varia con alti e bassi, ma se il disturbo è grave, i sintomi presenti possono rimanere della stessa intensità per anni o addirittura decenni.

I sintomi di depersonalizzazione comprendono quanto segue

Il soggetto si sente distaccato da corpo, mente, sentimenti e/o sensazioni.

Il soggetto può anche riferire di sentirsi fuori dalla realtà o come un automa, senza alcun controllo su ciò che fa o che dice e può sentirsi emotivamente o fisicamente insensibile. In questi casi è possibile che il soggetto si descriva come un osservatore esterno della propria vita, oppure come un “morto che cammina”.

I sintomi di derealizzazione comprendono quanto segue

Un senso di distacco dall’ambiente circostante (persone, cose, oppure tutto), con sensazione di irrealtà.

Il soggetto può sentirsi come in un sogno o immerso nella nebbia oppure come se una parete di vetro o un velo lo separasse dall’ambiente che lo circonda. Il mondo gli appare senza vita, incolore o artificiale, oppure deformato. Gli oggetti, ad esempio, possono apparirgli sottili o insolitamente chiari, oppure piatti o più piccoli di quanto siano in realtà; i suoni possono sembrargli più alti o più leggeri del reale e il passare del tempo troppo lento o troppo veloce.

I sintomi causano quasi sempre un gran disagio, e per alcune persone sono intollerabili. Ansia e depressione sono frequenti. Molti soggetti temono che i sintomi siano provocati da un danno cerebrale irreversibile; molti si tormentano chiedendosi se esistono davvero oppure cercano ripetutamente di stabilire se le loro percezioni siano reali.

Lo stress, il peggioramento della depressione o l’ansia, la novità o l’eccitazione causata dall’ambiente circostante e la carenza di sonno possono far peggiorare i sintomi,

che spesso sono persistenti. I sintomi possono presenti costantemente oppure in modo intermittente, con periodi di tempo asintomatici.

Il soggetto spesso ha grande difficoltà nel riferire i propri sintomi e può temere o credere di stare diventando matto. Tuttavia, la persona è sempre cosciente del fatto che le esperienze di distacco provate non sono reali, ma rappresentano soltanto il suo modo di percepire la realtà. Questa consapevolezza è ciò che separa il disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione dal disturbo psicotico, Chi soffre di un disturbo psicotico, come la schizofrenia , ha pensieri che non sono coerenti con la realtà, ma non si rende conto che sono diversi dai pensieri abituali.