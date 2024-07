Sottotipo dissociativo del disturbo post-traumatico da stress

Approccio modificato e più graduale alla psicoterapia utilizzata per il DPTS

In genere, la psicoterapia per il DPTS prevede una terapia espositiva prolungata e una terapia cognitiva per attenuare l’ipereccitazione causata dal DPTS. Poiché la terapia espositiva potrebbe peggiorare i sintomi di dissociazione, la psicoterapia per il sottotipo dissociativo del DPTS viene modificata per includere l’esposizione graduale al fattore stressante (o scatenante) oltre a

Identificazione dei sintomi dissociativi (nello specifico, depersonalizzazione e derealizzazione)

Stabilizzazione, chiarimento e discussione dei sintomi dissociativi

Esplorazione dei fattori stressanti che possono portare a episodi dissociativi

Controllo dell’eventuale rischio di revittimizzazione

L’ipnosi può essere utile anche per aiutare le persone a contenere e rielaborare i ricordi traumatici. Questa tecnica può consentire ai pazienti di