Terapia espositiva, quando il terapeuta fa in modo che il paziente immagini di essere in situazioni che ricordano l’evento estremamente traumatico: ad esempio, il terapeuta può far sì che immagini di essere nel luogo in cui è stato attaccato e parlare al paziente nel corso dell’evento immaginato in modo da farlo sentire calmo e al sicuro (nel corso del tempo, questo aiuta molte persone a stare meglio)