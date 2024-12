L’uso di alcune sostanze (come alcuni stupefacenti) produce sensazioni di piacere, che determinano il desiderio di continuare ad usarle. Si può trattare di sostanze legali, come l’alcol e il tabacco, sostanze illegali o farmaci da prescrizione. Alcune persone sono in grado di ottenere illegalmente farmaci che devono essere forniti su prescrizione, come gli oppioidi.

Un disturbo da uso di sostanze si manifesta quando si continua a fare uso di una sostanza nonostante causi problemi a casa o sul lavoro.